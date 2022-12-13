Йеллен считает высокой возможность массового снятия клиентами средств со счетов банков США

В Минфине США пытаются сдержать панику среди населения страны.

Глава американского финансового министерства Джанет Йеллен считает высокой возможность массового снятия клиентами денежнвх средств со счетов банков страны. Соответствующее заявление чиновница сделала в ходе своего выступления на слушаниях в Конгрессе США. Эксперт прокомментировала ситуацию, которая сложилась после банкротства Silicon Valley Bank (SVB). Она пояснила, что и другие кредитные организации могут быть признаны неплатежеспособными и столкнуться с массовым снятием средств пользователями со счетов. Подобное чиновница оценила как "системные риски".

Вероятность распространения таким образом, что другие банки могут быть признаны не платежеспособными и пострадать от массового снятия средств со счетов, кажется чрезвычайно высокой. И последствия были бы очень серьезными в таком случае. Джанет Йеллен, глава Минфина США

Эксперт напомнила законодателям о том, что вашингтонская администрация на прошедших выходных оценила "этот серьезный риск", после чего приняла решение предоставить доступ всем вкладчикам SVB к их банковским счетам с 13 марта. Данная мера необходима чиновникам для того, чтобы не вызвать крах многих банков и панику среди общественности.

Йеллен заявила, что Байден готов обсуждать с Конгрессом сокращение расходов на соцсферу.

Фото и видео: YouTube / CBS News

