Йеллен заявила, что Байден готов обсуждать с Конгрессом сокращение расходов на соцсферу

Глава Минфина оценила сокращение расходов страны из-за достижения лимита заимствований.

Глава американского министерства по финансам Джанет Йеллен заявила, что президент страны Джо Байден готов обсуждать с Конгрессом США сокращение расходов на социальную сферу в целях снижения дефицита национального бюджета. Соответствующее заявление чиновница сделала в ходе выступления на слушаниях в профильном финансовом комитете законодательного органа в Вашингтоне. Она пояснила, что подобный диалог не может подразумевать сокращения социальных гарантий от государства.

Это важная для нас тема. Он сделал подробные предложения относительно медицинского страхования. Президент уверен, что такой разговор не должен означать сокращения соцгарантий и отказ от обязательств по отношению к пенсионерам, но обсуждать это надо. Джанет Йеллен, глава Минфина США

Напомним, что 19 января Минфин США для того, чтобы избежать дефолта экономической системы, начал задействовать чрезвычайные меры в связи с достижением лимита заимствований, законодательно установленного сейчас на уровне 31,4 триллионов долларов. В частности, чиновники отказались от ряда категорий бюджетных расходов, которые можно перенести на более поздний срок.

Минфин США заявил о стабильности американской банковской системы.

Фото и видео: YouTube / CBS News