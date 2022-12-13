Минфин США заявил о стабильности американской банковской системы

Джанет Йеллен рассказала о ситуации в банковской сфере страны.

Американская банковская система стабильна, а депозиты вкладчиков не пострадают. Соответствующее заявление в ходе выступлений на слушаниях в Конгрессе страны сделала глава профильного ведомства, министерства по финансам Джанет Йеллен. Чиновница прокомментировала, что на текущей неделе Вашингтон предпринимал решительные и мощные меры воздействия на отрасль в целях стабилизации ситуации и укрепления общественного доверия к банкам.

Могу заверить членов комитета, что наша банковская система остается устойчивой и американцы могут быть уверены, что их вклады будут там, где они должны быть, когда они им понадобятся. Джанет Йеллен, глава Минфина США

Напомним, что ранее регуляторы штата Калифорния закрыли Silicon Valley Bank (SVB). Этот процесс стал наиболее крупным банкротством банка на территории США после финансового кризиса 2008 года. Крах SVB эксперты связывают с ростом ключевой ставки ФРС, которая повлекла за собой обесценивание многих активов на балансах кредитных организаций. Дополнительно власти 8 марта объявили о закрытии крипто-ориентированного банка Silvergate. А уже 12 марта аналггичные мероприятия произошли в отношении нью-йоркского Signature Bank.

Йеллен заявила, что решение проблемы цепочек поставок способствует снижению инфляции в США.

Фото и видео: YouTube / Senator Sheldon Whitehouse