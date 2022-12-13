Йеллен заявила, что решение проблемы цепочек поставок способствует снижению инфляции в США

В Минфине напомнили о проблемах с цепочками поставок из-за пандемии.

Глава американского министерства по финансам Джанет Йеллен заявила, что решение проблемы логистических и цепочек поставок способствует снижению инфляции на территории страны. Соответствующее заявление чиновница сделала в ходе выступления на слушаниях в профильном комитете по доходам и расходам Палаты представителей Конгресса США. Гостья пояснила законодателям, что показатели инфляции в США падаются в связи с решением проблем разрыва в поставках, которые были вызваны пандемией коронавирусной инфекции. На текущий момент большинство из проблем уже разрешились.

Она конечно, еще слишком высокая, но за последний год она снизилась со своих максимумов, мы добились прогресса. Джанет Йеллен, глава Минфина США

Напомним, что в середине февраля 2023 года Министерство труда США уведомило общественность о том, что потребительские цены в стране выросли по итогам первого месяца текущего года на 6,4% в годовом выражении.А месяцем ранее этот показатель составил 6,5%.

Йеллен считает, что дефолт США стал бы экономической и финансовой катастрофой.

Фото и видео: YouTube / CNBC Television