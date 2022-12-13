В Минфине США рассказали о б опасности неповышения уровня госдолга.

Глава американского министерства по финансам Джанет Йеллен считает, что дефолт в США стал бы экономической и финансовой катастрофой. Подобное предупреждение чиновница сделала в ходе выступления на слушаниях в профильном комитете по доходам и расходам Палаты представителей местного Конгресса. Эксперт пояснила, что основывается на собственных прогнозах и оценках всех аналитиков.

Дефолт по нашему долгу спровоцировал бы экономическую и финансовую катастрофу. Я призываю всех членов Конгресса прийти к консенсусу и решить вопрос потолка госдолга без выдвижения условий и не дожидаясь последней минуты. Джанет Йеллен, глава Минфина США

Напомним, что американская администрация в последнее время призывает Конгресс повысить потолок государственного долга, законодательно установленный сейчас на уровне 31,4 триллионов долларов. Палату представителей контролирует Республиканская партия, которая скептически относится к увеличению лимита долга. Законодатели выступают за сокращение расходов страны. Джанет Йеллен направила спикеру Палаты представителей рКевину Маккарти письмо, в котором сообщила, что власти США достигнут потолка госдолга 19 января.

Глава Минфина США призывала Африку соблюдать санкции против России.

Фото и видео: YouTube / CNBC Television