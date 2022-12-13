Глава Минфина США призывала Африку соблюдать санкции против России

Джанет Йеллен уведомила ЮАР о последствиях за помощь России в обход западного санкционного давления.

Глава американского министерства по финансам Джанет Йеллен призывала Африку соблюдать западные санкции против России. Соответствующее заявление чиновница сделала вм ходе общения с местными журналистами. Она рассказала о темах, которые поднимала в рамках своего рабочего визита или "африканского турне". Она пригрозила иностранцам решительной и быстрой реакцией со стороны Вашингтона, если те решатся нарушить запреты и ограничения в отношении Москвы.

Я обсуждала санкции во всех странах, которые посещала... Нарушения этих санкций местными компаниями и властями будут встречены быстрой и решительной реакцией с нашей стороны. Мы призываем соблюдать эти санкции. Джанет Йеллен, глава Минфина США

Министр иностранных дел ЮАР Наледи Пандор ранее заявила журналистам о том, что власти ЮАР дали понять США о том, что хотят пересмотра односторонних западных санкций, которые на самом деле затрагивают национальные интересы множества мировых участников. Сейчас Южная Африка обсуждает с Россией расширение сотрудничества в сферах экономики, торговли, сельского хозяйства и обороны.

Глава Минфина США Йеллен: дефолт в США может спровоцировать глобальный финансовый кризис.

Фото и видео: YouTube / SABC News