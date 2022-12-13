Глава Минфина США Йеллен: дефолт в США может спровоцировать глобальный финансовый кризис

Эксперт оценила последствия рецессии американской экономики для мира.

Глава американского министерства по финансам Джанетт Йеллен полагает, что дефолт и рецессия в национальной экономике на территории США может спровоцировать глобальный финансовый кризис. Об этом чиновница упомянула в ходе интервью местным журналистам с телеканала CNN. Она пояснила, что это произойдет в том случае, если правительство в Вашингтоне больше не сможет платить по международным обязательствам.

Невозможность проводить запланированные платежи, независимо от того, идет ли речь о держателях облигаций или о получателях социальной защиты, или о наших военных, без сомнения приведет к рецессии в экономике США и может спровоцировать глобальный финансовый кризис Джанет Йеллен, глава Минфина США

Эксперт пояснила, что все американцы почувствуют на себе последствия этих событий, а многие из них лишатся работы. В этом случае стоимость иностранных заимствований для США возрастет и каждый гражданин страны заметит, что расходы увеличатся. Джанет Йеллен добавила, что в результате невозможности платить по счетам рейтинг государственных долговых обязательств США может быть понижен.

Глава Минфина США Джанет Йеллен: антироссийские санкции не отменят после после урегулирования ситуации на Украине.

Фото и видео: YouTube / CNN