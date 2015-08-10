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Глава Минфина США Джанет Йеллен: антироссийские санкции не отменят после после урегулирования ситуации на Украине
Сегодня, 19:30
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Глава Минфина США Джанет Йеллен: антироссийские санкции не отменят после после урегулирования ситуации на Украине

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Йеллен считает, что в контексте мирного соглашения возможно лишь подкорректировать санкционный режим.

Глава Минфина США Джанет Йеллен заявила, что некоторые американские санкции могут действовать даже после мирного урегулирования конфликта России и Украины. Речь политика опубликовали в газете The Wall Street Journal.

Йеллен считает, что в контексте мирного соглашения возможно лишь подкорректировать санкционный режим. Глава американского Минфина уверена, что Россия не делает ничего, чтобы провести переговоры с Киевом. Политик заявила, что Путин предлагает решать вопрос только на условиях, выгодных для Москвы.

Ранее на Piter.tv: канцлер Германии Шольц заявил, что не позволил критикам повлиять на переговоры с Путиным.

Фото: news.yahoo.com

 

Теги: глава минфина сша, джанет йеллен, мнения, политика, санкции против рф
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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