Глава Минфина США Джанет Йеллен: антироссийские санкции не отменят после после урегулирования ситуации на Украине

Йеллен считает, что в контексте мирного соглашения возможно лишь подкорректировать санкционный режим.

Глава Минфина США Джанет Йеллен заявила, что некоторые американские санкции могут действовать даже после мирного урегулирования конфликта России и Украины. Речь политика опубликовали в газете The Wall Street Journal.

Йеллен считает, что в контексте мирного соглашения возможно лишь подкорректировать санкционный режим. Глава американского Минфина уверена, что Россия не делает ничего, чтобы провести переговоры с Киевом. Политик заявила, что Путин предлагает решать вопрос только на условиях, выгодных для Москвы.

Ранее на Piter.tv: канцлер Германии Шольц заявил, что не позволил критикам повлиять на переговоры с Путиным.

Фото: news.yahoo.com