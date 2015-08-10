Глава Минфина США Джанет Йеллен: антироссийские санкции не отменят после после урегулирования ситуации на Украине

Глава Минфина США Джанет Йеллен заявила, что некоторые американские санкции могут действовать даже после мирного урегулирования конфликта России и Украины. Речь политика опубликовали в газете The Wall Street Journal.
Йеллен считает, что в контексте мирного соглашения возможно лишь подкорректировать санкционный режим. Глава американского Минфина уверена, что Россия не делает ничего, чтобы провести переговоры с Киевом. Политик заявила, что Путин предлагает решать вопрос только на условиях, выгодных для Москвы.
Ранее на Piter.tv: канцлер Германии Шольц заявил, что не позволил критикам повлиять на переговоры с Путиным.
Фото: news.yahoo.com
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