США раскритиковали Китай за перепроизводство

Джанет Йеллен посетила с рабочим визитом Гуанчжоу.

Американский министр по финансам Джанет Йеллен, посещая Гуанчжоу, заявила местным чиновникам о том, что китайские предприятия производят слишком много товаров. В Вашингтоне считают, что такая деятельность нарушает мировой баланс и угрожает самому КНР. Иностранка отметила, что особенный уровень дисбаланса фиксируется в категориях электромобилей, батарей, солнечных панелей и полупроводников. Джанет Йеллен заявила, что из-за масштабных субсидий от национального правительства и слабого внутреннего спроса глобальная стоимость на товары падают, а производители в третьих странах сталкиваются с давлением.

Глава Минфина США считает пугающим госдолг США в $34 трлн.

Фото и видео: YouTube / The Associated Press