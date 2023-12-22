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США раскритиковали Китай за перепроизводство

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Джанет Йеллен посетила с рабочим визитом Гуанчжоу.

Американский министр по финансам Джанет Йеллен, посещая Гуанчжоу, заявила местным чиновникам о том, что китайские предприятия производят слишком много товаров. В Вашингтоне считают, что такая деятельность нарушает мировой баланс и угрожает самому КНР.  Иностранка отметила, что особенный уровень дисбаланса фиксируется в категориях электромобилей, батарей, солнечных панелей и полупроводников.  Джанет Йеллен заявила, что из-за масштабных субсидий от национального правительства и слабого внутреннего спроса глобальная стоимость на товары падают,  а производители в третьих странах сталкиваются с давлением.

Глава Минфина США считает пугающим госдолг США в $34 трлн.

Фото и видео: YouTube / The Associated Press 

 

Теги: джанет йеллен, китай, минфин, экономика
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости,

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