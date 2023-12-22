Путин считает несправедливым критиковать Минфин за финансирование системы ЖКХ

Глава России оценил работу по поддержке профильной отрасли в стране.

Российский президент Владимир Путин вступился за министерство по финансам. Политик заявил предпринимателям на Дальнем Востоке о том, что критиковать чиновников из профильного ведомства за финансирование системы ЖКХ несправедливо. Такое мнение он высказал на встрече в регионе, обсуждая вопросы мер поддержки для компаний. Политик добавил, что не существует противоречий в данной отрасли среди членов правительства, а необходимые денежные средства для поддержки направления выделены.

Все критикуют Минфин, я иногда тоже, но в данном случае упреки несправедливы, потому что Минфин все эти долгосрочные и достаточно объемные средства на финансирование системы ЖКХ поддержал. Все это будет реализовываться. Владимир Путин, президент РФ

Глава государства заверил местных бизнесменов о том, что при необходимости федеральные власти будут обращать внимание на те сегменты в системе мер поддержки для сферы ЖКХ, которые остались не учтенными. Владимир Путин добавил, что с 2021 года выстраивались соответствующие планы, которые теперь обеспечены финансированием. Среди таких мер политик выделил решение о компенсации строителям за возведение социальных объектов.

Чукотка мало чем отличается от Москвы и Петербурга, заявил Путин.

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