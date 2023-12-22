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Чукотка мало чем отличается от Москвы и Петербурга, заявил Путин

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Глава России сравнил регионы со столицей.

Чукотка мало чем отличается от Москвы и Петербурга. Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе выступления перед бизнесменами на Дальнем Востоке. Политик выступил на мероприятии в Харабровском крае, куда он прибыл с рабочей поездкой после посещения Чукотского автономного округа. В рамках события, председатель Общероссийской общественной организации "Деловая Россия" Алексей Репик рассказал высокопоставленному гостю о мастер-планах развития местных городов. Он упомянул про памятник Муравьеву-Амурскому, новый красивый театр в Хабаровске. Бизнесмен полагает, что сейчас в центральной Россиистолкнулись с сибирскими морозами, и в плане ЖКХ "не везде все прошло гладко". Репик пояснил, что инфраструктура остается ключевым фактором реализации всех планов.

Вчера на Чукотке был – мало чем отличается от Москвы и Петербурга.

Владимир Путин, президент РФ

Путин высказался против идеи резко повысить ввозную пошлину на рыбу.

Фото и видео: Telegram / СМОТРИ

Теги: владимир путин, москва, чукотка
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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