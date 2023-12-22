Путин высказался против идеи резко повысить ввозную пошлину на рыбу

Глава России напомнил об угрозе роста цен.

Российский президент Владимир Путин высказался против идеи предпринимателей резко повысить ввозную пошлину на рыбу. Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе выступления перед бизнесменами на Дальнем Востоке. Политик отметил, что такая мера со стороны правительства может негативно сказаться на росте цен внутреннего рынка. Такой сценарий в экономике лидер РФ назвал опасным.

Я точно посмотрю, помечу для себя. Я попрошу коллег это пометить. Просто резко повышать ввозную пошлину опасно, потому что цена может на внутреннем рынке подскочить. Владимир Путин, президент РФ

Путин назвал временной нынешнюю высокую ключевую ставку ЦБ РФ.

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