Путин назвал временной нынешнюю высокую ключевую ставку ЦБ РФ

Глава России оценил решение Центробанка.

Текущая ключевая ставка Центрального банка России в 16% носит временный характер и будет меняться по мере подавления инфляции. Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе выступления перед предпринимателями на Дальнем Востоке.

В сегодняшнем ее виде все-таки носит временный характер. И руководитель ЦБ об этом говорит, и эксперты говорят. По мере решения вопросов, связанных с инфляцией, с подавлением инфляции, я думаю, будет меняться эта позиция. Владимир Путин, президент РФ

Напомним, что Банк России за 2023 год повысил ключевую ставку более чем в два раза. Показатель увеличился с 7,5% до 16% годовых. На последнем заседании совета директоров государственного финансового регулятора, состоявшегося в декабре прошлого года, глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила о том, что цикл повышения ставки близок к своему завершению.

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Фото и видео: Kremlin.ru