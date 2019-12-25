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Мишустин призвал россиян вакцинироваться от коронавируса
Сегодня, 13:28
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lesjasap

Мишустин призвал россиян вакцинироваться от коронавируса

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Премьер призвал оперативно реагировать на нехватку вакцин в регионах.

Глава российского правительства Михаил Мишустин призвал россиян вакцинироваться от коронавируса. Об этом чиновник заявил коллегам на заседании совета по борьбе с распространением COVID-19 при кабинете министров. Премьер-министр призвал коллег оперативно реагировать на информацию о нехватке препаратов.

Крайне важно наращивать темпы вакцинации. Многие хотят сделать прививку от коронавируса, и у людей должна быть такая возможность. Надо отслеживать всю цепочку их поставки – от завода до поликлиники. Все должно быть организовано удобно для людей.

Михаил Мишустин, глава правительства РФ

Мишустин призвал не допустить ухудшения ситуации с COVID-19 в России.

Фото: Правительство России

Теги: кабмин, михаил мишустин
Категории: Тема дня, Новости России, Лента новостей,

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