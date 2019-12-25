Премьер призвал оперативно реагировать на нехватку вакцин в регионах.

Глава российского правительства Михаил Мишустин призвал россиян вакцинироваться от коронавируса. Об этом чиновник заявил коллегам на заседании совета по борьбе с распространением COVID-19 при кабинете министров. Премьер-министр призвал коллег оперативно реагировать на информацию о нехватке препаратов.

Крайне важно наращивать темпы вакцинации. Многие хотят сделать прививку от коронавируса, и у людей должна быть такая возможность. Надо отслеживать всю цепочку их поставки – от завода до поликлиники. Все должно быть организовано удобно для людей. Михаил Мишустин, глава правительства РФ

Мишустин призвал не допустить ухудшения ситуации с COVID-19 в России.

Фото: Правительство России