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На Васильевском острове для борьбы с листвой тестируют коммунальный пылесос
Сегодня, 16:47
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На Васильевском острове для борьбы с листвой тестируют коммунальный пылесос

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Параллельно коммунальщики решают еще одну задачу – необходимо найти дополнительные рабочие руки.

В Петербурге на Васильевском острове пробуют новые способы справиться с листопадом. Здесь тестируют коммунальный пылесос, собирающий листву с тротуаров и проезжей части. Установка ускоряет время уборки и позволяет отказаться от части расходных материалов, пишет телеканал "Санкт-Петербург"

Параллельно коммунальщики решают еще одну задачу – необходимо найти дополнительные рабочие руки. Для этого также в тестовом режиме используют цифровую платформу: там подрядчики размещают задания на уборку. Исполнители сами выбирают подходящую задачу и количество рабочих часов. 

При начале смены они проходят вводный инструктаж, получают рабочий инвентарь и сизы – перчатки, сигнальные жилеты. Далее проходит контроль выполненных работ по окончанию задания, и работники в течение десяти часов примерно получают свои заработанные деньги. 

Антон Ашотонян, руководитель отдела обработки данных и аналитики подрядчика 

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге продолжают высаживать луковицы тюльпанов. 

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер) 

Теги: листва, осень
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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