Росгвардейцы задержали дебошира с наркотиком в Кузнечном переулке

Было установлено, что 45-летний мужчина уже находится под административным надзором.

Росгвардейцы Центрального района задержали дебошира, имевшего при себе синтетический наркотик. Об этом рассказали в ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленинградской области.

Рано утром 29 октября сотрудники вневедомственной охраны заметили в Кузнечном переулке мужчину с признаками опьянения. Он громко кричал и нарушал общественный порядок. Увидев патрульных, злоумышленник попытался скрыться.

Было установлено, что 45-летний задержанный уже находится под административным надзором за серию краж. Также его судили за разбойное нападение. В отделе у петербуржца нашли пакетик с кристаллическим веществом белого цвета и предметы, используемые для употребления наркотических средств. Это оказался мефедрон.

Ранее на Piter.TV: иностранного студента подозревают в покушении на сбыт мефедрона в Петербурге.

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти