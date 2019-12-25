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Росгвардейцы задержали дебошира с наркотиком в Кузнечном переулке
Сегодня, 15:59
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Росгвардейцы задержали дебошира с наркотиком в Кузнечном переулке

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Было установлено, что 45-летний мужчина уже находится под административным надзором.

Росгвардейцы Центрального района задержали дебошира, имевшего при себе синтетический наркотик. Об этом рассказали в ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленинградской области. 

Рано утром 29 октября сотрудники вневедомственной охраны заметили в Кузнечном переулке мужчину с признаками опьянения. Он громко кричал и нарушал общественный порядок. Увидев патрульных, злоумышленник попытался скрыться. 

Было установлено, что 45-летний задержанный уже находится под административным надзором за серию краж. Также его судили за разбойное нападение. В отделе у петербуржца нашли пакетик с кристаллическим веществом белого цвета и предметы, используемые для употребления наркотических средств. Это оказался мефедрон. 

Ранее на Piter.TV: иностранного студента подозревают в покушении на сбыт мефедрона в Петербурге. 

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти 

Теги: наркотики, росгвардия
Категории: Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

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