К осени Роспотребнадзор прогнозирует рост числа зараженных.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова надеется, что план вакцинации россиян от коронавируса выполнят к осени. Такой информацией чиновница поделилась в эфире радиостанции "Комсомольская правда". Спикер уточнила, что именно к этому периоду медики ожидают новый возможный всплеск числа зараженных.

Мы бы хотели, чтобы вакцинация 60% взрослых россиян было к осени по нескольким причинам: во-первых, страна располагает такими возможностями, во-вторых, все-таки мы уже с вами говорили, что к осени будет подъем заболеваемости. Анна Попова, глава Роспотребнадзора

Эксперт объяснила журналистам, что сейчас востребованность отечественной вакцины от COVID-19 не такая, какую бы хотели видеть специалисты. Попова напомнила, что привиться от коронавирусной инфекции граждане могут в каждом городе страны. Она призвала воспользоваться таким предложением ради собственной защиты от вируса.

Попова: мутировавшие штаммы коронавируса чаще всего попадают в Россию из Турции.

Видео: YouTube / Радио Комсомольская Правда