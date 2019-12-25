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Попова надеется, что план вакцинации россиян от коронавируса выполнят к осени
Сегодня, 15:44
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lesjasap

Попова надеется, что план вакцинации россиян от коронавируса выполнят к осени

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К осени Роспотребнадзор прогнозирует рост числа зараженных.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова надеется, что план вакцинации россиян от коронавируса выполнят к осени. Такой информацией чиновница поделилась в  эфире радиостанции "Комсомольская правда". Спикер уточнила, что именно к этому периоду медики ожидают новый возможный всплеск числа зараженных.

Мы бы хотели, чтобы вакцинация 60% взрослых россиян было к осени по нескольким причинам: во-первых, страна располагает такими возможностями, во-вторых, все-таки мы уже с вами говорили, что к осени будет подъем заболеваемости.

Анна Попова, глава Роспотребнадзора

Эксперт объяснила журналистам, что сейчас востребованность отечественной вакцины от COVID-19 не такая, какую бы хотели видеть специалисты. Попова напомнила, что привиться от коронавирусной инфекции граждане могут в каждом городе страны. Она призвала воспользоваться таким предложением ради собственной защиты от вируса.

Попова: мутировавшие штаммы коронавируса чаще всего попадают в Россию из Турции.

Видео: YouTube / Радио Комсомольская Правда

Теги: анна попова, массовая вакцинация, роспотребнадзор
Категории: Новости России, Лента новостей, Тема дня,

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