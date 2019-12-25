Военные не уйдут из африканского региона ради продолжения борьбы с терроризмом.

Франция намерена продолжать военную операцию в Африке, несмотря на события в Мали. Об этом в собственном Twitter-аккаунте сообщила министр вооруженных сил страны Флоранc Парли. Чиновница отметила, что французские военные продолжат работать в зоне Сахеля (Буркина-Фасо, Мавритания, Мали, Нигер, Чад) в рамках операции по борьбе с террористами радикальными исламистами "Бархан".

Операция "Бархан", проводимая по просьбе малийской стороны и по разрешению Совета Безопасности ООН, продолжается Флоранc Парли, министр вооруженных дел Франции

Глава ведомства рассказала, что Париж сотрудничает с международными партнерами из Европы и Сахеля "со всем необходимым профессионализмом" ради обеспечения общей безопасности.

Напомним, что "Бархан" ведется Францией с августа 2014 года. Операция является продолжением миссии "Сервал", проводимой в 2013-2014 годах в Мали. Сейчас противодействуют терроризму в Африке около пяти тысяч французских военнослужащих.

Мятежные военные заявили о закрытии всех границ Мали.