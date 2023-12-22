Будапешт призвал усилить безопасность в африканской стране.

Будапешт хочет, чтобы 18 миллионов американских долларов, которые страна ранее внесла в Европейский фонд мира, были направлены не на оружие армии киевского режима, а на укрепление безопасности в Чаде. Соответствующее заявление местный министр по иностранным делам Петер Сийярто сделал в ходе пресс-конференции с африканским коллегой. Дипломат подтвердил позицию правительства о том, что Венгрия не будет принимать участие в общих акциях, направленных на отправку вооружения для ВСУ, а также мероприятиях, которые наложат на Венгрию какие-либо финансовые обязательства.

Мы не вкладываемся в поставки оружия Украине из "Европейского фонда мира". Поэтому по правилам ЕС мы можем использовать нашу пропорциональную денежную долю в интересах других целей, важных с точки зрения европейской безопасности. Петер Сийярто, глава МИД Венгрии

Петер Сийярто заметил, что власти решили инициировать использование этих 18 миллионов долларов для улучшения безопасности в Чаде, создания нового учебного заведения в этом государстве, необходимом для подготовки армейских офицеров и развития возможностей местных Вооруженных сил. В Венгрии полагают, что данные меры позволят усилить безопасность и стабильность партнеров.

Глава МИД Венгрии объяснил причину антивоенных настроений на Украине.

Фото и видео: Facebook (запрещенная на территории России социальная сеть, признанная экстремистской и террористической) / Szijjártó Péter