Петер Сийярто рассказал, что тема не обсуждалась дипломатами ЕС.

Если украинские власти имеют доступ к кадрам насильственной всеобщей мобилизации на территории страны, то этот процесс явно не усиливает их желание продолжать конфликт. такое мнение перед местными журналистами огласил венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто, выступая по результатам проведенного заседания глав внешнеполитических ведомств стран-членов Европейского союза. Дипломат пояснил, что тема роста антивоенных настроений в киевском режиме не звучала на заседании глав МИД стран ЕС.

То, что наполняет тревогой всех - появляется все больше видео о насильственной мобилизации. Очевидно, что если на Украине эти снимки тоже видят - не знаю, видят ли, какие-то каналы запретили, какие-то нет - но если украинцы их видят, то они не усиливают в них желание продолжать конфликт. Петер Сийярто, глава МИД Венгрии

Глава МИД Венгрии уточнил, что все более снижающаяся планка "мобилизации" на Украине является еще одним основанием предотвратить гибель большого числа военнослужащих и сосредоточиться на поиске решений мирного урегулирования проблемы, о чем в Будапеште говорили неоднократно.

Сийярто: Украина и марсиане не должны мешать Венгрии получать деньги от ЕС.

Фото и видео: Facebook (запрещенная на территории России социальная сеть, признанная экстремистской и террористической) / Szijjártó Péter