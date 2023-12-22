В Венгрии прокомментировали слухи западных СМИ.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто опроверг сообщения западных СМИ о том, что Будапешт якобы готов снять свое вето на макрофинансирование украинских властей в обмен на продление срока использования удерживаемых денежных средств из фондов Европейского союза. Дипломат заметил перед прессой, что его страна обязана получить положенные ей деньги из фондов восстановления 2026-2028 годов вне зависимости "от Украины, положения Луны или марсиан". Таким образом спикер МИД оценил информацию о том, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан якобы готов на внеочередном саммите ЕС, организованном 1 февраля одобрить выделение киевскому режиму 50 миллиардов евро

Я хотел бы попросить избегать базарной атмосферы. Речь не идет о торге. Главное, давайте не смешивать дела, которые не имеют между собой ничего общего. Деньги из ЕС Венгрии положены, независимо от Украины, положения Луны или марсиан. Петер Сийярто, глава МИД РФ

Глава МИД Венгрии встретится с Кулебой.

Фото и видео: Facebook (запрещенная на территории России социальная сеть, признанная экстремистской и террористической) / Szijjártó Péter