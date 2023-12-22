Глава МИД Венгрии встретится с Кулебой

Петер Сийярто встретится с украинским коллегой в Ужгороде.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сообщил журналистам о том, что на 29 января запланирована его рабочая встреча с украинским коллегой Дмитрием Кулебой. Мероприятие состоится в Ужгороде. Там чиновники обсудят подготовку личных переговоров венгерского премьер-министра Виктора Орбана и лидера киевского режима Владимира Зеленского. Дипломат отметил, что при необходимости он готов обсудить вопрос встречи с руководителем офиса президента Украны Андреем Ермаком. Последний еще не предложил иностранным партнерам дату мероприятия.

Если всё пойдет хорошо, есть подтвержденная дата 29 января, когда у нас с украинским коллегой, министром Кулебой, состоится встреча в Ужгороде. Надеюсь. Я готов... Обе стороны рассчитывают, что полностью рассмотрим пункты нашего сотрудничества с начала до конца. Петер Сийярто, глава МИД Венгрии

Венгрия отказалась предоставлять помощь Украине из-за отсутствия гарантий.

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