Будапешт отклонил запрос на оказание ВСУ дополнительной поддержки.

Будаперт отказался перед странами-членами Европейского союза одобрить выделение Вооруженным силам Украины 500 миллионов евро на поставки оружия. Соответствующее заявление в ходе общения с местными журналистами на пресс-конференции сделал министр по иностранным делам Петер Сийярто. Дипломат заметил по итогам проведенного совета глав МИД ЕС в Брюсселе что страна не получила от НАПК (Национального агентства по противодействию коррупции_ никаких гарантий того, что венгерские компании не будут включены в "черный перечень". При этом на сегодняшнем заседании на Венгрию снова оказывалось большое давление.

Естественно, я и сегодня не согласился на это, мы по-прежнему придерживаемся своей позиции: до тех пор, пока мы не получим от украинского НАПК гарантий того, что никогда не повторится ситуация с включением банка ОТР по надуманным поводам в список международных спонсоров военных действий. Петер Сийярто, глава МИД Венгрии

Киев цинично не хочет решать важный для Будапешта вопрос, заявил Сийярто.

Фото и видео: Facebook (запрещенная на территории России социальная сеть, признанная экстремистской и террористической) / Szijjártó Péter