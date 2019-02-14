Киев цинично не хочет решать важный для Будапешта вопрос, заявил Сийярто

Глава МИД Венгрии оценил положение нацменьшинств Украины.

Бкдапешт видит, что Украина "циничным образом" никак не собирается решать важный для европейского государства вопрос прав венгерского меньшинства в Закарпатье. Соответствующее заявление в ходе общения с местными журналистами на пресс-конференции сделал министр по иностранным делам Петер Сийярто. Чиновник заметил, что в последнее время киевский режим лишь усиливает свою пропаганду и пытается убедить весь мир в том, что вопрос национальных меньшинств "решен или почти решен". Однако в реальности ситуация с закарпатскими венграми на Украине становится хуже день ото дня.

Я считаю очень циничным со стороны украинцев, что, как хорошо видно, они никоим образом не желают решать важные для нас вопросы, никоим образом не желают возвращать отобранные у закарпатских венгров права. Петер Сийярто, глава МИД Венгрии

"Абсурдно". Венгрия выступила против вступления Украины в ЕС.

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