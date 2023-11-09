"Абсурдно". Венгрия выступила против вступления Украины в ЕС

Петер Сийярто прокомментировал рекомендацию ЕК.

На Украине не соблюдается свобода слова и СМИ, не проводятся демократические выборы, поэтому в таких условиях абсурдно было бы оценивать соблюдение принципов верховенства права в стране. Будапешт считает, что принимать ее в состав ЕС несвоевременно, как и предпринимать какие-либо дальнейшие шаги в отношении переговоров между Киевом и Брюсселем о евроинтеграции. Соответствующее заявление сделал венгерский глава внешнеполитического ведомства Петер Сийярто. Его видеообращение опубликовано в социальных сетях. Дипломат назвал правильным постановление Европейской комиссии, согласно которому Украина не выполнила условия для членства в ЕС, особенно "вопиющие" нарушения в сфере соблюдения прав национальных меньшинств.

Поэтому было бы очевидно абсурдно в таких условиях, чтобы Еврокомиссия, евроинституты и страны-члены принимали решение о том, как работают институты верховенства права . Петер Сийярто, глава МИД Венгрии

Сийярто раскритиковал расследование подрыва "Северных потоков".

Фото и видео: Facebook (запрещенная на территории России социальная сеть, признанная экстремистской и террористической) / Szijjártó Péter