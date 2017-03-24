Сийярто раскритиковал расследование подрыва "Северных потоков"

Глава МИД Венгрии назвал возмутительными инциденты в Балтийском море.

Будапешт не видит намерения европейских стран добиться прогресса в расследовании обстоятельств подрыва российских газопроводов "Северный поток" в акватории Балтийского моря. Соответствующее заявление в интервью журналистам "РИА Новостей" сделал венгерский министр по иностранным делам Петер Сийярто. Дипломат заметил, что аналогичное отсутствие прогресса фиксируется по вопросу недавнего нападения на критическую энергетическую инфраструктуру Balticconnector, расположенную на территории Прибалтики.

Я действительно нахожу возмутительным и скандальным тот факт, что никакого прогресса достигнуто не было атаки на трубопровод "Северный поток". то произошло больше года назад. Прогресса нет, и я на самом деле не вижу намерения. Петер Сийярто, глава МИД Венгрии

Глава МИД Венгрии заметил, что выступают за тщательное, всестороннее и глубокое расследование как в случае с диверсии на "Северном потоке", так и Balticconnector.

Венгрия заявила о готовности принять у себя переговоры Москвы и Киева.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости