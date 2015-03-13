Венгрия заявила о готовности принять у себя переговоры Москвы и Киева

Глава МИД Венгрии оценил предложение Будапешта к Киеву и Москве.

Будапешт принять у себя переговоры представителей Москвы и Киева, если стороны пожелают этого. Соответствующее заявление в интервью журналистам "РИА Новостей" сделал венгерский министр по иностранным делам Петер Сийярто. Таким образом дипломат ответил на вопрос о том, может ли Венгрия выступить посредником для Украины и России в том случае, если мирные обсуждения по урегулированию кризиса в регионе возобновятся. Если местные власти получат запрос, то без раздумий ответят на него положительно.

Вы можете быть посредником исключительно в том случае, если обе стороны хотят этого. Так что это от нас не зависит. Петер Сийярто, глава МИД Венгрии

Дипломат добавил, что через несколько дней после начала регионального кризиса разговаривал и с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, и с руководителем администрации Владимира Зеленского Андреем Ермаком. МИД Венгрии предложил сторонам безопасное место, которое бы гарантировало Москве и Киеву равные "условия игры". Такое предложение от Будапешта все еще актуально.

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Фото и видео: Telegram / РИА Новости