В Венгрии рассказали, в каком случае одобрят 12-й пакет санкций ЕС

Петер Сийярто рассказал об отношении к санкциям.

Будапешт не согласится на принятие 12-го пакета антироссийских санкций Европейского союза, если в него войдут газовая, нефтяная, атомная сферы российской промышленности. Соответствующее заявление в интервью журналистам "РИА Новостей" сделал венгерский министр по иностранным делам Петер Сийярто. Иностранный чиновник заметил, что его страна в целом не думает, что политику ограничений в отношении Москвы следует продолжать, так как она "просто не работает". В МИД Венгрии добавили, что запреты могут в реальности ударить по региональной экономической системе и странам ЕС. Спикер заметил, что если санкции приносят больший вред тем, что их вводит, а не тому, против кого направлены, то нет смысла их продолжать.

Я могу вам сказать точно: если в следующем пакете будет что-то, что противоречит нашим национальным интересам, мы точно не согласимся на его принятие. Красная линия для нас, очевидно, касается аспектов, которые могут нанести вред нашей государственной экономике. Петер Сийярто, глава МИД Венгрии

Петер Сийярто добавил, что власти не хотят делать ничего, что противоречило бы национальным интересам Венгрии.

Сийярто призвал к миру на Украине и возрождению диалога с Востоком.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости