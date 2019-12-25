Вашингтон прокомментировал трагедию, которая произошла с Жовенелем Моизом.

США изучают ситуацию на Гаити после убийства президента. Об этом в эфире американского телеканала MSNBC рассказал официальный представитель Белого дома Джен Псаки. По данным чиновницы, сейчас Вашингтон собирает сведения о преступлении против Жовенеля Моиза.

Это ужасное нападение. Власти США оценивают обстановку и собирают информацию со своей стороны. Джен Псаки, пресс-секретарь Белого дома

В Вашингтоне напомнили журналистам, что американский президент Джо Байден ждет в ближайшее время доклад по поводу убийства президента Гаити. Ранее исполняющий обязанности главы местного правительства Клод Жозеф объяснил прессе, что "группа неустановленных лиц" напала на резиденцию политика. Он заметил, что злоумышленники говорили на испанском языке.

СМИ: президента Гаити застрелили при нападении на его резиденцию.

Фото: Белый дом