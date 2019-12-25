СМИ раскрыли подробности убийства президента Гаити

Его дети покинули территорию страны.

В президента Гаити Жовенеля Моиза, который скончался в результате нападения на его резиденцию, попало 12 пуль. Об этом информирует "РИА Новости" со ссылкой на портал Juno7.

Согласно данным СМИ, тело главы Гаити было обнаружено в "плачевном состоянии". Уточняется, что пули попали в ухо, лоб, живот, руку и глаз Моиза. Никто из телохранителей президента не пострадал. Кроме того, в некоторых залах резиденции творился беспорядок, а стены были повреждены в результате выстрелов.

Отмечается, что дети из президентской семьи уже покинули территорию государства.

Напомним, президент Гаити Жовенель Моиз получил смертельное ранение во время нападения неизвестных на его резиденцию в ночь на 7 июля. Кроме того, тяжелое огнестрельное ранение получила жена президента – Мартин Моиз. Она была отправлена в медицинское учреждение. По словам главы полиции Гаити, четверо из нападавших были убиты 8 июля, еще двое находятся под контролем и допрашиваются.

Ранее мы сообщали, что Госдепартамент категорически отрицает причастность США к убийству президента Гаити.

Фото: juno7.ht

