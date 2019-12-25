Нед Прайс прокомментировал слухи о том, что на резиденцию в Гаити напали американские силовые структуры.

Госдепартамент категорически отрицает причастность США к убийству президента Гаити. Такое заявление на брифинге сделал официальный представитель внешнеполитического ведомства Нед Прайс. Он назвал абсолютно ложными сообщения о причастности Вашингтона к гибели Жовенеля Моиза. Ранее в СМИ появились слухи о том, что нападавшие на резиденцию политика являлись сотрудниками Национального управления по борьбе с наркотиками США.

Эти сообщения абсолютно ложны, США осуждают это отвратительное деяние. Эти ложные сообщение - просто ложные сообщения, не более. Нед Прайс, официальный представитель Госдепа США

Прайс заметил, что эти сведения уже опроверг посол Гаити в США Эдмон Бокши. До этого газета Miami Herald написала о том, что убившие президента Гаити люди заявили, что являются представителями Управления по борьбе с наркотиками США. В американском ведомстве прокомментировали это заявление. Чиновники уведомили прессу, что сведения преступников не соответствуют действительности. В распространенном видео с моментом нападения на резиденцию президента Гаити слышно, что один из наемников разговаривает на английском языке. Госдеп подчеркнул, что готов оказать коллегам с Гаити помощь в организации расследования.

Глава полиции Гаити заявил о ликвидации причастных к убийству президента.

Фото: YouTube/U.S. Department of State