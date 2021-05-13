Защита фигуранта по делу об убийствах на Урале обжалует его арест

Адвокат отправленного в СИЗО по уголовному делу об убийствах в Свердловской области Бакира Сафарова рассказал журналистам о том, что обжалует арест клиента. Ранее Ленинский районный суд города Екатеринбурга во вторник, 1 июля, арестовал в рамках расследования по преступлениям прошлых лет до 19 числа четвертого фигуранта из уральской преступной группы.

Вину мы не признаем, мы считаем, что здесь в нашем отношении следствие абсолютно не предоставило никаких доказательств. адвокат подозреваемого

Следственный комитет по Свердловской области 28 июня сообщило о задержании в Екатеринбурге участников преступной группы по делу об убийствах прошлых лет. В общей сложности речь идет о шести людях. По версии надзорного ведомства, они "входили в состав этнической преступной группы". Мужчины считаются причастными к ряду эпизодов убийств и покушений на убийство в регионе в 2001, 2010, 2011 годах. В воскресенье, 29 июня, судебная инстанция арестовала до 19 июля троих обвиняемых – Сафаровых Аяза, Акифа и Мазахира. Еще троим предполагаемым участникам криминальной деятельности (Ахлиману Гянджиеву, Шахину Лалаеву и Бакиру Сафарову) продлен срок содержания под стражей на 72 часа.

Ранее внешнеполитическое ведомство Азербайджана вызвал временного поверенного в делах посольства России в стране Петра Волковых в связи с задержаниями в Екатеринбурге. Официальный представитель министерства по иностранным делам России Мария Захарова уточнила, что наш дипломат дал необходимые разъяснения. Сейчас ситуация находится под контролем правоохранительных органов. По ее словам, подозреваемые по уголовному делу являются "гражданами России, выходцами из Азербайджана".

Суд арестовал второго последователя блогера Лесли.

Фото: Piter.tv