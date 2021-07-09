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В Колумбии рассказали о предполагаемых убийцах президента Гаити

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26 из 28 подозреваемых в убийстве Жовенеля Моиза - колумбийцы.

В Колумбии рассказали о предполагаемых убийцах президента Гаити. Министр обороны южноамериканской страны опубликовал видеообращение по поводу гибели Жовенеля Моиза в его резиденции. Диего Молано Апонте (министр обороны) уточнил, что в преступлении подозреваются отставные военные из Колумбии.

В связи с убийством Интерпол официально запросил у колумбийского правительства и полиции информацию о предполагаемых исполнителях этого преступления. Предварительная информация говорит о том, что это граждане Колумбии, отставные служащие армии.

Диего Молано Апонте, министр обороны Колумбии

Чиновник объяснил, что правоохранительные органы и оборонное ведомство оказали содействие в расследованию убийства лидера Гаити. Ранее были установлены личности 28 человек, которые подозреваются в причастности к трагедии. Из них 26 - граждане Колумбии. На данный момент задержано 17 фигурантов дела.

Полиция Гаити задержала 11 подозреваемых в убийстве президента в представительстве Тайваня.

Видео: Twitter / Diego Molano Aponte

Теги: гаити, жовенель моиз, колумбия, убийство
Категории: Мировые новости, Криминальные происшествия, Происшествия, Лента новостей, Тема дня,

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