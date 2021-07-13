МИД РФ направил посольству США ноту из-за инцидента с ж/д указателем

Провинившегося дипломата отправили домой в США.

Российское внешнеполитическое ведомство направило посольству США ноту протеста из-за инцидента с железнодорожным указателем. Об этом в интервью для YouTube-канала "Соловьев Live" рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Чиновница объяснила, что ранее сотрудник американского дипломатического ведомства украл стрелочный указатель на станции в Тверской области. Инцидент зафиксирован весной 2021 года.

Они его вернули на базу к себе в США, потому что нужно было либо снимать иммунитет, потому что был запрос правоохранительных органов, посольство США имеют право иммунитет снять и передать его местному суду. Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ

Напомним, что описываемый Захаровой случай произошел в городе Осташков. Иностранный дипломат подверг опасности пассажиров, которые переходили через железнодорожный участок.

Захарова: сотрудник посольства США украл железнодорожный знак.

Видео: YouTube/Соловьев Live