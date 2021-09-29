Россия и Турция нарастили товарооборот после пандемии

Владимир Путин рассказал о росте экономических показателей по сотрудничеству с Анкарой.

Российский президент Владимир Путин заявил, что РФ и Турция нарастили товарооборот после пандемии. Такое заявление глава государства сделал в Сочи в рамках рабочей встречи с Реджепом Тайипом Эрдоганом. По мнению политика, сотрудничество в экономическом плане между странами движется хорошими темпами.

Мы не только все компенсировали, что потеряли за пандемийный год, но и нарастили. Владимир Путин, президент РФ

По словам главы РФ, контакты между дипломатическими представителями Москвы и Анкары продолжались даже в тяжелое для стран время. Путин заметил, что ему приятно от того, что отношения между государствами продолжают позитивно развиваться, а профильные министерства работают друг с другом по всем направлениям. В России уточнили, что только за 2021 год (за первые 8,5 месяцев) показатель по товарообороту показал рост в 55%.

Путин поблагодарил Эрдогана за позицию по строительству "Турецкого потока".

Фото и видео: YouTube / Россия 24