Путин поблагодарил Эрдогана за позицию по строительству "Турецкого потока"

Глава РФ рассказал о сложной ситуации в газовой сфере в Европе.

Российский президент Владимир Путин поблагодарил Реджепа Тайипа Эрдогана за позицию по строительству "Турецкого потока". Об этом глава государства заявил в рамках рабочей встречи с турецким лидером. Политики пообщались в Сочи. По мнению главы РФ, сейчас Анкара может чувствовать себя спокойно и уверенно во время сложностей, которые фиксируются в европейской энергетической сфере и мировом газовом рынке.

В полном объеме запущен и работает "Турецкий поток" - газопроводная система в Турцию и транзитная в южноевропейские страны. В этой связи не могу еще раз вас не поблагодарить за неизменно последовательную позицию по строительству, которое отвечает интересам турецкого народа и России. Владимир Путин, президент РФ

По мнению российского президента, в мире ощущаются сложные турбулентные процессы, связанные с поставками и стоимостью газа.

Турция благодарна России за вклад в борьбу с лесными пожарами.

Фото и видео: YouTube / Россия 24