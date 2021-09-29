Эрдоган: в 2022 году могут открыть первый энергоблок АЭС "Аккую"

Президент Турции рассказал о строительстве на атомной электростанции.

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в 2022 году могут открыть первый энергетический блок атомной электростанции "Аккую". Такое заявление глава государства сделал в рамках рабочего визита в Сочи, где он пообщался с российским коллегой Владимиром Путиным.

Я посетил АЭС "Аккую", строительство идет по плану. Мне доложили, что строительство АЭС завершится к определенному времени. Конечно, продолжается интенсивная работа. Реджеп Тайип Эрдоган, президент Турции

Напомним, что еще 17 сентября президент Турции рассказал журналистам о том, что первый реактор АЭС будет завершен к маю 2023 года. Для Анкары важно закончить работы именно к этому времени, так как страна будет отмечать 100-летие с момента основания. За реализацию проекта отвечает фирма "Аккую нуклеар". Более 99% акций компании принадлежат предприятиям государственной корпорации "Росатом". С июня 2020 года ведется создание второго блока атомной электростанции.

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Фото и видео: YouTube / Россия 24