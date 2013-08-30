В России зафиксировали новый рекорд по суточному числу смертей от COVID-19

За сутки скончались 890 пациентов.

За сутки в России умерли 890 пациентов с COVID-19. Это свидетельствует из данных оперативного штаба по борьбе с новой коронавирусной инфекцией. Это максимальный показатель за время пандемии.

Больше всего от коронавируса умерло человек за сутки в Москве (65), Санкт-Петербурге (59) и в Свердловской области (46). За весь период пандемии в стране от COVID-19 скончались 209 918 человек.

За сутки в стране выявили 25 769 случаев заражения. Больше всего их выявлено в Москве (4294), Санкт-Петербурге (2463) и Подмосковье (1646). Всего за пандемию по состоянию на 3 октября выявлено 7 586 536 случаев.

Всего за сутки выздоровели от коронавируса 15 391 человек, за весь период пандемии – 6 725 965.

Ранее uлава российского Минздрава Михаил Мурашко заявил о снятии всех барьеров для признания "Спутника V" во Всемирной организации здравоохранения.

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