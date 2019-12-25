Мурашко заявил о снятии всех барьеров для признания "Спутника V" в ВОЗ

Все вопросы по российской вакцине в ВОЗ сняты.

Глава российского Минздрава Михаил Мурашко заявил о снятии всех барьеров для признания "Спутника V" во Всемирной организации здравоохранения. Такое заявление чиновник сделал перед журналистами по результатам встречи с американскими представителями в Женеве. Спикер уточнил, что к настоящему моменту остались только отдельные административные процедуры. Мурашко резюмировал, что положительная реакция ВОЗ подтверждена генеральным директором.

Позиция России по поводу регистрации и продвижения "Спутник V" полностью услышана. Мы полностью сняли все вопросы. Теперь необходимо, чтобы компания подписала ряд документов, предоставила дополнительно бумаги. Михаил Мурашко, глава Минздрава РФ

Напомним, что в настоящее время в России зарегистрированы пять вакцин от COVID-19.

Мурашко сообщил о завершении третьей фазы испытаний "Спутника V" среди пожилых.

Фото: Правительство России