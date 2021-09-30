Мурашко сообщил о завершении третьей фазы испытаний "Спутника V" среди пожилых

В Минздраве оценили необходимость проведения новых исследований по вакцине.

Глава Минздрава России Михаил Мурашко сообщил о завершении третьей фазы клинических испытаний "Спутника V" среди пожилых. Такое заявление чиновник сделал на заседании координационного совета по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Мы проводили клинические исследования третьей фазы вакцины "ГамКовидВак" или "Спутник V". Она завершилась. С участием пациентов старше 60 лет. Показан высокий профиль безопасности и эффективности вакцины, сегодня идет подготовка итогового отчета. Михаил Мурашко, глава Минздрава РФ

Эксперт напомнил, что благодаря тестированию препарата на данной категории волонтеров государство получила обновленные сведения о функционировании препарата. В исследовании приняли участие свыше 23 тысяч человек. В Минздраве подчеркнули, что регистрируют хороший уровень безопасности.

Попова призвала довести долю привившихся от коронавируса медиков до 100%.

Фото и видео: Правительство России