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Мурашко сообщил о завершении третьей фазы испытаний "Спутника V" среди пожилых

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В Минздраве оценили необходимость проведения новых исследований по вакцине.

Глава Минздрава России Михаил Мурашко сообщил о завершении третьей фазы клинических испытаний "Спутника V" среди пожилых. Такое заявление чиновник сделал на заседании координационного совета по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Мы проводили клинические исследования третьей фазы вакцины "ГамКовидВак" или "Спутник V". Она завершилась. С участием пациентов старше 60 лет. Показан высокий профиль безопасности и эффективности вакцины, сегодня идет подготовка итогового отчета.

Михаил Мурашко, глава Минздрава РФ

Эксперт напомнил, что благодаря тестированию препарата на данной категории волонтеров государство получила обновленные сведения о функционировании препарата. В исследовании приняли участие свыше 23 тысяч человек. В Минздраве подчеркнули, что регистрируют хороший уровень безопасности. 

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Фото и видео: Правительство России

Теги: минздрав, михаил мурашко, пенсионеры, пожилые, спутник v
Категории: Здоровье, Общество, Новости России, Лента новостей, Тема дня,

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