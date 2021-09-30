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Попова призвала довести долю привившихся от коронавируса медиков до 100%

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Глава Роспотребнадзора назвала важные задачи перед системой здравоохранения РФ.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала довести долю привившихся по стране от коронавируса медиков до 100%. С соответствующей инициативой чиновница выступила перед коллегами на заседании координационного совета по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. По мнению специалиста, персонал системы здравоохранения должен быть готов не только к пандемии ковида, но также и к распространению гриппа.

Что важно сегодня - обеспечить готовность медицинских учреждений и к лечению ковида, и к лечению гриппа, и к дифференциальной диагностике. Обеспечить готовность лабораторий, и конечно же, очень важно поддерживать тестирование.

Анна Попова, глава Роспотребнадзора

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Фото и видео: Правительство России

Теги: анна попова, массовая вакцинация, медики, роспотребнадзор
Категории: Новости России, Лента новостей, Тема дня,

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