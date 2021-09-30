Попова призвала довести долю привившихся от коронавируса медиков до 100%

Глава Роспотребнадзора назвала важные задачи перед системой здравоохранения РФ.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала довести долю привившихся по стране от коронавируса медиков до 100%. С соответствующей инициативой чиновница выступила перед коллегами на заседании координационного совета по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. По мнению специалиста, персонал системы здравоохранения должен быть готов не только к пандемии ковида, но также и к распространению гриппа.

Что важно сегодня - обеспечить готовность медицинских учреждений и к лечению ковида, и к лечению гриппа, и к дифференциальной диагностике. Обеспечить готовность лабораторий, и конечно же, очень важно поддерживать тестирование. Анна Попова, глава Роспотребнадзора

Мурашко назвал регионы-лидеры по темпам вакцинации от коронавируса.

Фото и видео: Правительство России