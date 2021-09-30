Глава Минздрава оценил запасы вакцин по РФ от ковида.

Глава российского Минздрава Михаил Мурашко назвал регионы-лидеры по темпам вакцинации от коронавируса. Информацией чиновник поделился с коллегами на заседании координационного совета по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Сейчас больше всего жителей прививается на территории Пензенской, Брянской, Курской областей, а также на Чукотке и в Петербурге.

Сегодня наиболее высокие темпы вакцинации мы видим в таких регионах, как Пензенская область. Также хорошо идет вакцинация в Чукотском АО, Брянской области, Санкт-Петербурге, Курской области, Республике Мордовия, Мурманской области, Карелии и Башкортостане. Михаил Мурашко, глава Минздрава РФ

К настоящему моменту хотя бы одну дозу препарата получили по стране свыше 49 млн человек. Обе - порядка 40 млн человек. Около 1,5 млн человек в России привились "Спутником Лайт". Запасов вакцин должно хватить минимум на два месяца.

Мантуров: РФ за ближайшие три месяца произведет 150 млн комплектов вакцин от коронавируса.

Фото и видео: Правительство России