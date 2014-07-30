Мантуров: РФ за ближайшие три месяца произведет 150 млн комплектов вакцин от коронавируса

В Минпромторге рассказали о статистике о изготовлению комплектов вакцин от ковида.

Глава Минпромторга России Денис Мантуров сообщил о том, что за ближайшие три месяца страна произведет 150 млн комплектов вакцин от коронавируса. Такое заявление чиновник сделал на заседании координационного совета по распространению COVID-19.

В целом по четырем вакцинам, включая масштабирование по "Спутнику лайт", прогноз на ближайшие три месяца предполагает производство порядка 150 млн комплектов полных доз. Денис Мантуров, глава Минпромторга РФ

За третий квартал текущего года суммарное производство вакцин от ковида превысил показатели за аналогичный период в прошлом году в 2,5 раза. За последние три месяца РФ изготовила 110 млн полных комплектов доз. Из них 65 млн вакцин - это препарат "Спутник V". В регионах имеется резерв мощностей, который позволяет нарастить выпуск вакцин в случае острой необходимости.

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Фото и видео: Правительство России