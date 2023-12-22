Ученые из Петербурга создали новую конъюгированную вакцину от пневмококковой инфекции

В ближайшее время начнутся клинические испытания, после чего полный цикл производства будет локализован в РФ.

В Петербургском НИИ НИИ вакцин и сывороток создали новую конъюгированную вакцину от пневмококковой инфекции. Об этом сообщили в пресс-службе правительства города.

Вакцина защищает человека от возбудителей сепсиса, бактериальной пневмонии и менингита. Препарат активен против шестнадцати типов пневмококковых бактерий. Зарубежные аналоги защищают вакцинированных только от тринадцати бактерий. Ученые отметили, что вакцина вызывает более долгосрочный и эффективный иммунный ответ.

В ближайшее время начнутся клинические испытания, после чего полный цикл производства будет локализован в РФ. Препарат планируют выпустить к концу 2026 года.

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Видео: Telegram / Правительство Санкт-Петербурга