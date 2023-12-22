У каждого третьего петербуржца выявлены проблемы с питанием после диспансеризации

Кроме того, только 10% жителей Северной столицы не страдают никотиновой зависимостью.

В прошлом году более двух млн семьсот тыс. взрослых жителей Петербурга прошли диспансеризацию. У 30% из них выявили нарушения режима питания, у 25% - низкую физическую активность, 17% имели избыточный вес, сообщил в эфире телеканала "Санкт-Петербург" заместитель председателя комитета по здравоохранению СПб Дмитрий Мотовилов.

По результатам опроса также стало известно, что только 10% жителей Северной столицы не страдают никотиновой зависимостью.

Мотовилов отметил, что интерес к диспансеризации растёт, и все больше людей пользуются возможностью пройти её.

Ранее петербуржцам напомнили, какие исследования можно пройти в рамках диспансеризации.

Фото: Piter.TV