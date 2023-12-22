Петербуржцам напомнили, какие исследования можно пройти в рамках диспансеризации

В России проходит Неделя информированности о важности диспансеризации и профосмотров.

Комитет по здравоохранению Петербурга напоминает, что начиная с 40 лет, диспансеризация проводится ежегодно. Какие исследования можно пройти в рамках диспансеризации:



На первом этапе проводится:

– измерение роста, массы тела, окружности талии индекса массы тела;

–измерение артериального давления на периферических артериях;

– определения уровня общего холестерина в крови;

– определения уровня глюкозы в крови натощак;

– электрокардиография в покое;

– измерение внутриглазного давления;



Далее проводятся онкоскрининги.

Второй этап диспансеризации проводится с целью дополнительного обследования и уточнения диагноза заболевания (состояния) при наличии медицинских показаний по назначению врача-терапевта, врача-дерматовенеролога, врача-хирурга или врача-колопроктолога.

В 2024 году диспансеризацию пройдут более 3,1 млн петербуржцев.

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Фото: unsplash