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Петербуржцам напомнили, какие исследования можно пройти в рамках диспансеризации
Сегодня, 16:46
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Петербуржцам напомнили, какие исследования можно пройти в рамках диспансеризации

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В России проходит Неделя информированности о важности диспансеризации и профосмотров.

Комитет по здравоохранению Петербурга напоминает, что начиная с 40 лет, диспансеризация проводится ежегодно. Какие исследования можно пройти в рамках диспансеризации:

На первом этапе проводится:
– измерение роста, массы тела, окружности талии индекса массы тела;
–измерение артериального давления на периферических артериях;
– определения уровня общего холестерина в крови;
– определения уровня глюкозы в крови натощак;
– электрокардиография в покое;
– измерение внутриглазного давления;

Далее проводятся онкоскрининги.

Второй этап диспансеризации проводится с целью дополнительного обследования и уточнения диагноза заболевания (состояния) при наличии медицинских показаний по назначению врача-терапевта, врача-дерматовенеролога, врача-хирурга или врача-колопроктолога.

В 2024 году диспансеризацию пройдут более 3,1 млн петербуржцев.

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Фото: unsplash

Теги: диспансеризация, обследование
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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