Петербуржцам напомнили, какие исследования можно пройти в рамках диспансеризации

Комитет по здравоохранению Петербурга напоминает, что начиная с 40 лет, диспансеризация проводится ежегодно. Какие исследования можно пройти в рамках диспансеризации:
На первом этапе проводится:
– измерение роста, массы тела, окружности талии индекса массы тела;
–измерение артериального давления на периферических артериях;
– определения уровня общего холестерина в крови;
– определения уровня глюкозы в крови натощак;
– электрокардиография в покое;
– измерение внутриглазного давления;
Далее проводятся онкоскрининги.
Второй этап диспансеризации проводится с целью дополнительного обследования и уточнения диагноза заболевания (состояния) при наличии медицинских показаний по назначению врача-терапевта, врача-дерматовенеролога, врача-хирурга или врача-колопроктолога.
В 2024 году диспансеризацию пройдут более 3,1 млн петербуржцев.
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Фото: unsplash
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