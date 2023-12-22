В 2024 году диспансеризацию пройдут более 3,1 млн петербуржцев

В 2023 году Петербург выполнил план по диспансеризации успешно – ее прошли 2 774 186 горожан.

В 2024 году диспансеризацию пройдут более 3,1 млн жителей Петербурга, что на 15% больше, чем в прошлом. Об этом сообщили в пресс-службе городского комитета по здравоохранению 20 февраля.

В 2023 году Петербург выполнил план по диспансеризации успешно – ее прошли 2 774 186 горожан. Из них порядка 59% – женщины, 41% – мужчины.

Мужчины очень неохотно идут проверять здоровье. Особенно это касается возрастной категории до 44 лет. Дмитрий Мотовилов, заместитель председателя комитета по здравоохранению Петербурга

Дмитрий Мотовилов призвал мужчин не игнорировать приглашение ведомства на диспансеризацию.

Кроме того, отмечается, что с конца прошлого года диспансеризацию можно пройти не только в районной поликлинике, но и по месту работы или учебы. В день проверки здоровья работодатель должен предоставлять сотрудникам выходной.

Ранее на Piter.TV: в Городском центре медицинской профилактики рассказали, почему в любом возрасте необходима диспансеризация.

Фото: Piter.TV