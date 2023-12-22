Диспансеризация помогает выявить заболевания, которые могут привести к летальному исходу.

В Городском центре медицинской профилактики рассказали, почему в любом возрасте необходима диспансеризация. Жителям объяснили, как быстро записаться на проверку здоровья. Информация об этом появилась в tg-канале учреждения.

Диспансеризация помогает выявить заболевания, которые могут привести к летальному исходу. Речь идет об онкологии, диабете и сердечно-сосудистых заболеваниях.

Записаться на диспансеризацию легко. Нужно войти в сервис сервис "Моё здоровье" на портале "Госуслуги" или оформить заявку в личном кабинете портала "Здоровье петербуржца". Для тех, кому сложно взаимодействовать с Интеренетом, до сих доступна запись в регистратуре поликлиники.

Ранее мы писали, что детский онколог рассказал о лечении злокачественных опухолей у несовершеннолетних.

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