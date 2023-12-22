Детский онколог рассказал о лечении злокачественных опухолей у несовершеннолетних

Иногда у ребенка могут отсутствовать клинические проявления опухоли, но если существует наследственная патология с возможностью перехода в злокачественную форму.

Руководитель учебной частью, ассистент кафедры онкологии, детской онкологии и лучевой диагностики Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета, автор проекта "Школа по детской онкологии", лауреат премии правительства Петербурга Глеб Кондратьев поделился с "Петербургским дневником" знаниями о современных методах лечения детей с злокачественными опухолями.

Ежегодно обнаруживается от 150 до 160 новых случаев детских онкологических заболеваний. В России число заболевших детей раком составляет от 3,5 до 4 тыс. ежегодно. Статистика по всей стране говорит о 17 больных на 100 тыс. детского населения. Пока не существует единого регистра детского рака, но он находится в процессе создания. Медицина находится на этапе развития, когда требуется не только раннее выявление опухолей у детей и формирование онкологической осведомленности среди педиатров и других врачей "первого контакта". Кондратьев уверен, что онкооллооогам неообхоодимо обсуждать предрасположенность к опухолям. Зная семейную историю, особенности рождения ребенка, врачи могут прогнозировать его будущее состояние здоровья. Поэтому нужен наследственный регистр семей, отметил врач.

Проблема в том, что мы о ребенке узнаем только то, что нам рассказывают родители, а родители часто про себя ничего не знают. Онкологическая тема до недавнего времени была табуирована. Спрашиваем на приеме: были ли у кого-то опухоли? Родители переглядываются и начинают вспоминать. Причем очень часто боятся осуждения – с чьей стороны "поломка". Глеб Кондратьев, руководитель учебной частью, ассистент кафедры онкологии, детской онкологии и лучевой диагностики Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета, автор проекта "Школа по детской онкологии", лауреат премии правительства Санкт-Петербурга

Во время беседы родителей с врачами последние обращают внимание на признаки и риск появления опухоли, а также на наследственную предрасположенность, семейную историю и заболевания других детей. Присутствие ребенка с раком в семье - это повышенный риск, аа опухоли, как правило, обусловлены генетически. Это может быть заболевание иммунной системы или генетические нарушения. Иногда у ребенка могут отсутствовать клинические проявления опухоли, но если существует наследственная патология с возможностью перехода в злокачественную форму.

Ранее петербургский онколог объяснила взаимосвязь между циррозом и раком печени.

Фото: Александр Глуз / "Петербургский дневник"