Петербургский онколог объяснила взаимосвязь между циррозом и раком печени

По ее словам, все пациенты, которым был поставлен данный диагноз, необходимо регулярно проходить обследование.

Врач-онколог Анастасия Марьенко объяснила взаимосвязь между циррозом и раком печени. Об этом она рассказала в интервью "Известиям".

По словам специалиста, уровень смертности от цирроза печени за последние десятилетия значительно возрос. Онколог отметила, что при заболевании циррозом печеночная ткань разрушается и замещается рубцами. Кроме того, симптомы цирроза могут включать слабость, сонливость и потерю аппетита.

Также Марьенко подчеркнула, что в 80% случаев болезнь становится основной причиной развития злокачественной опухоли печени, которая называется гепатоцеллюлярной карциномой. Онколог заявила, что все пациенты, которым был поставлен данный диагноз, необходимо регулярно проходить обследование и наблюдаться у специалиста

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Фото: Piter.tv